Elena Gijón: "Igualdad fue alertado sin que hiciera el más mínimo caso"

El PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el escándalo de los fallos en las pulseras de protección a las víctimas de violencia de género que ayer les avanzábamos. Pérdidas de datos de los agresores que el Gobierno niega, pero que la Fiscalía confirma. Y de lo que fue alertado el Ministerio de Igualdad en su día sin que hiciera el más mínimo caso.

Este Gobierno, autor de la ley del "solo sí es sí" que puso a violadores y maltratadores en la calle, la pifia ahora con las medidas de protección a las víctimas. El mismo Ejecutivo que gusta de colocarse cuantos más calificativos elogiosos mejor y que no ha dudado en considerarse el más feminista de la historia.