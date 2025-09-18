EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "Igualdad fue alertado sin que hiciera el más mínimo caso"

Elena Gijón reflexiona en su entrada de Noticias mediodía sobre los fallos en las pulseras de protección a las víctimas de violencia de género.

➡️La polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores: "Comprobé que se habían comprado en AliExpress"

Madrid |

El PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el escándalo de los fallos en las pulseras de protección a las víctimas de violencia de género que ayer les avanzábamos. Pérdidas de datos de los agresores que el Gobierno niega, pero que la Fiscalía confirma. Y de lo que fue alertado el Ministerio de Igualdad en su día sin que hiciera el más mínimo caso.

Este Gobierno, autor de la ley del "solo sí es sí" que puso a violadores y maltratadores en la calle, la pifia ahora con las medidas de protección a las víctimas. El mismo Ejecutivo que gusta de colocarse cuantos más calificativos elogiosos mejor y que no ha dudado en considerarse el más feminista de la historia.

Elena Gijón, presentadora y directora de Noticias Mediodía
