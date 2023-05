Elena Gijón: "Hemos terminado la campaña con la compra de votos, listas de Bildu y 1.000 beneficiados por el 'sólo sí es sí'"

Pues sí. Ha llegado. Último día de una campaña electoral en la que empezamos hablando de la confirmación por parte del Consejo General del Poder Judicial de que 1.000 agresores sexuales se habían beneficiado de la ley del 'sólo sí es sí'... aunque Irene Montero había prometido que no habría reducciones ni excarcelaciones con la norma.

Seguimos con las listas de Bildu cuajadas de ex etarras, algunos de ellos con delitos de sangre, que siguen en las candidaturas porque la ley electoral no permite modificarlas una vez aprobadas. Sólo tenemos el compromiso de los condenados de que si salen elegidos no aceptarán el acta. Veremos.

Y hemos terminado con una colección de casos de compra de votos que afectan directamente al PSOE sólo en compañía de otros, como Coalición por Melilla. Vamos, todo de lo más edificante.