Elena Gijón: "Si hay que elegir entre el forajido y la vicepresidenta, Sánchez parece tenerlo claro"

El Gobierno va camino de incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Ya saben que la teoría de Moncloa es que, para perder, no piensan llevar al Congreso las cuentas. Y ahora mismo la derrota está garantizada.

Tras la entrevista en Onda Cero en la que la vicepresidenta acusaba a los de Puigdemont de chantajear al Gobierno, no parece que el partido del fugado garantice el futuro de las cuentas. Y eso que todo el Ejecutivo se ha lanzado a templar gaitas con el prófugo.

Porque Yolanda tizna desde hace tiempo para los socialistas y, si hay que elegir entre el forajido y la vicepresidenta, Sánchez parece tenerlo claro. Ella es del equipo, sí. Pero Puigdemont es el que garantiza la cabeza del líder.

Elena Gijón | ondacero.es