Elena Gijón: "El Gobierno trata de convencernos de que para que las cosas funcionen no hacen falta presupuestos"

María Jesús Montero presenta esta mañana los datos de ejecución presupuestaria del año pasado, balance de cómo se gestionó el dinero del Estado. No les voy a sorprender si les digo que la vicepresidenta se ha colgado las medallas de lo mucho y bien que crece la economía y ha atribuido las debilidades a la herencia recibida del PP, aunque el PSOE lleve siete años gobernando.

Pero el verdadero mensaje de esa comparecencia no era sacudir a los populares una vez más. Era tratar de convencernos de que para que las cosas funcionen no hacen falta presupuestos. Porque la máquina está tan bien engrasada que marcha sola. Como un cohete, que diría el presidente. A este paso no hacen falta jueces, ni parlamento, ni cuentas que hacen perder el tiempo. Solo el gobierno basta.