Elena Gijón: "El Gobierno va desenrollando a golpe de concesiones la alfombra roja para que Puigdemont regrese a España limpio de polvo y paja"

El gobierno toma partido. Forajido Puigdemont 1, Jueces incómodos cero. Moncloa, primorosa en el trato a Puigdemont. Implacable con los magistrados molestos. El gobierno va desenrollando a golpe de concesiones la alfombra roja para que Puigdemont regrese a España limpio de polvo y paja e incluso sea recibido por Sánchez, mientras carga contra los jueces molestos que se empeñan en hacer su trabajo.

Es el mundo al revés. Los condenados, fugados o procesados ensalzados. El poder judicial machacado siempre que no sirva a los intereses del Gobierno. Los tic que vemos son para hacernos pensar. Ataques al poder judicial, ni un solo presupuesto en lo que llevamos de legislatura, no se convocan elecciones porque según Sánchez paralizan el país y cada vez que hablan dicen que ellos representan a la voz del pueblo. Como mínimo del 80 o el 90% del pueblo.

Vídeo: Elena Gijón, en Noticias Mediodía | ondacero.es