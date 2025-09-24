Elena Gijón: "Por si no fuera poco, Sánchez tiene cuatro ministros reprobados y otra que podría estarlo esta tarde"

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación de dinero público y ante un jurado popular. El entorno familiar y político (recuerden, además de a Begoña Gómez, al hermano, a Ábalos, Koldo, Cerdán, al Fiscal General...) del presidente del Gobierno citados ante los tribunales para responder de varios delitos, la mayoría relacionados con la utilización del poder en beneficio propio.

Por si esto no fuera suficiente: Sánchez tiene 4 ministros reprobados y una que podría estarlo esta tarde: Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Bolaños por decir que la comisión de Venecia avalaba la amnistía cuando no era cierto. Óscar Puente por el caos ferroviario. Albares por la complacencia con Venezuela y los ataques a Argentina. Y esta tarde Ana Redondo por el escándalo de las pulseras antimaltrato. Un ejecutivo que no ha logrado aprobar más que unos presupuestos en esta legislatura y que gobierna a base de decretos. Y para finalizar, el bloque de investidura ha implosionado votando cada uno de los miembros como el ejército de Pancho Villa. ¿a esto le llaman estabilidad?