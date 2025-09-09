EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "La foto de ver al fiscal general sentado en un juicio acusado de cometer un delito es de las cosas menos edificantes que hemos visto"

Elena Gijón reflexiona en Noticias mediodía sobre la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado.

ondacero.es

Madrid |

Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo por filtrar datos del novio de Ayuso.

El fiscal general del Estado, cabeza de la institución encargada de perseguir el delito, acusado de haber cometido uno, impulsado, como dijo en su día, por el afán de que no les ganaran el relato, es decir, jaleado por un interés político sin supuestamente respetar los procedimientos judiciales, como es su obligación, como le mandata la ley.

La Justicia decidirá si es o no es culpable. Pero desde luego, la foto de ver al fiscal General sentado en un juicio acusado de cometer un delito es de las cosas menos edificantes que hemos visto en España. Y mira que hemos visto cosas.

Elena Gijón: "La foto de ver al fiscal general sentado en un juicio acusado de cometer un delito es de las cosas menos edificantes que hemos visto"
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer