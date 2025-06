Elena Gijón: "No es de extrañar que la UCO haya pedido más personal porque no da abasto"

La UCO entra en Ferraz. Y no sólo. También en Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras por orden del instructor del caso Ábalos Koldo Aldama. Buscan más documentación que acredite los manejos de la trama de corrupción. No es de extrañar que la UCO haya pedido más personal porque no da abasto.

¿Qué dice el presidente? Otro día más, nada. Por segundo día consecutivo ha dejado en blanco su agenda pública y se refugia en Moncloa reunido con Salvador Illa no sabemos para qué. Nadie nos lo ha explicado. Y lo poco que cuentan en público ofende. Porque la número dos del gobierno, María Jesús Montero ha tratado de convencernos como a unos párvulos cualesquiera, de que lo hemos entendido mal.

Que el presidente no ha vaciado su agenda por problema alguno. Que está haciendo trabajo interno. Debería explicarse mejor la número dos del gobierno. No vayamos a pensar que trabajo interno es trabajo para el propio presidente.

Elena Gijón | ondacero.es