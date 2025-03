Elena Gijón: "Estamos en el campo de políticos que se meten a correctores de sentencias judiciales"

La sentencia de Dani Alves trasciende a la absolución del propio futbolista. Estamos en el campo de políticos que se meten a correctores de sentencias judiciales diciendo cosas tan contrarias a la democracia como que la presunción de inocencia no puede estar por encima de la palabra de una mujer.

Este calentón de María Jesús Montero en un mitin de fin de semana no se sostiene en un Estado de Derecho donde por definición todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A no ser que ella sea más de pensar que todos somos sospechosos salvo que demostremos que no tenemos nada que ocultar.

Hay que reconocerle a la vicepresidenta un mérito. Ha logrado lo que no es habitual. Que todas las asociaciones de jueces y fiscales, con independencia de su orientación política, firmen un comunicado de condena a las palabras de Montero.