Elena Gijón: "No se entiende que Sánchez no haya salido ya a poner distancia con Leire Díez"

Hay cosas a las que cuesta acostumbrarse. Ya sabemos que Pedro Sánchez no es muy de dar explicaciones. Pero si tan claro tiene que Leire Díez es una militante más y que la guerra sucia que supuestamente dirigía, orquestaba y manejaba es cosa propia, no se entiende que el presidente del Gobierno no haya salido ya a poner distancia con esta mujer.

Que por lo que vamos sabiendo, no era tan irrelevante. Por ejemplo. Una de sus últimas responsabilidades, gestionar el voto por correo. Tampoco es fácil de digerir que tres ministros hayan contribuido a difundir un bulo y que cuando han sabido que lo era, o vacíen sus agendas para que no se les vea en público o si lo hacen, como Óscar López, se limiten a decir que ellos se hacen eco de una noticia.

Vamos, que él a los bulos los llama noticias. Ya les digo. No por recurrentes se acostumbra una a estas cosas.