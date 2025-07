Elena Gijón: "La ejemplaridad en política es imprescindible"

La ejemplaridad en política es imprescindible. Por eso está bien que si presentas tu currículum y no responde a la realidad, presentes la dimisión, que es lo que ha hecho la diputada del PP, Noelia Núñez.

Pero ahora ella demanda el mismo trato para el PSOE, no vaya a ser que no vean la viga en su propio ojo. Y por eso pide que dimita en las próximas horas Óscar Puente, ministro de Transportes, que hizo pasar como máster un curso en la escuela de verano del PSOE. Que renuncie la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que presume de dos licenciaturas y no tiene ni una. Quiere el adiós de Patxi López, portavoz del PSOE, que sostuvo que tenía estudios de ingeniería y no pasó del primer curso. O que abandone Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que dijo ser doctora y no.

Puente, Bernabé, López y Narbona ya han dado el primer paso, que es cambiar el curriculum. Ahora Noelia Núñez, confía en que den el segundo. Marcharse, como ella, a casa.

Elena Gijón | ondacero.es