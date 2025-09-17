Elena Gijón: "Dialogar no es debilidad. Lo cree firmemente Salvador Illa"

Dialogar no es debilidad. Lo cree firmemente Salvador Illa, que ha defendido en Onda Cero que ir a Bruselas a conversar con Puigdemont es la manera correcta de hacer política. No para ceder nada, sino para entenderse desde la diferencia.

Es una lástima que el presidente de la Generalitat no haya convencido de tal creencia al presidente del Gobierno. Sánchez es más de dialogar según convenga: solícito para negociar con el nacionalismo transferencias de todo tipo o la utilización del catalán de forma obligatoria en toda España para atender a los clientes en empresas de más de 250 empleados... al tiempo que llama a levantar muros frente a la derecha. A la derecha que no sea la de Puigdemont, claro.

Y así seguimos un día más.