Elena Gijón: "No es cierto que haya una ofensiva contra el aborto, lo que hay es un aprovechamiento de la metedura de pata del PP en Madrid"

El Gobierno propone reformar la Constitución para blindar el aborto. Lo justifica en que hay una ofensiva generalizada contra este derecho. Fíjense. El año pasado lo propuso Sumar y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, argumentó que el procedimiento para cambiar la carta magna era complicado y que exigía una mayoría tan cualificada que no era posible. No es que ahora les parezca más fácil. Ni siquiera es cierto que haya una ofensiva contra el aborto que en España está legalizado desde 1985 y por el que se han interrumpido, según Sanidad, dos millones y medio de embarazos.

Lo que hay es el aprovechamiento de la metedura de pata del PP en Madrid que compró la tesis de Vox de que había un síndrome traumático post aborto y que la ciencia avalaba esa verdad.

Los populares han rectificado pero el gobierno, siempre atento a reavivar los debates que domina, se ha puesto a enarbolar esta bandera. No la de si hay síndrome o no. Que esa no les interesa. La del propio aborto. Y tendremos que prepararnos porque el procedimiento va a ser el mismo con todos los debates de aquí a las elecciones.