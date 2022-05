Elena Gijón, sobre el caso Pegasus: "No me digan que no tienen curiosidad por saber qué premio se llevará el PNV"

El asunto Pegasus es un incordio para el Gobierno. Al PP ya ha decidido diligenciarle con desdén y recuerdos de corrupción. Pero los socios independentistas son otra cosa.

Verán. La agenda repleta del presidente del Gobierno se ha despejado esta mañana como por ensalmo para el president Aragonés. A la hora que tú digas voy, Pere, ha dicho Sánchez.

Y cuando pareciera que Sánchez lo tenía todo bajo control... llega el tono críptico de Aitor Esteba sugiriendo que hay más espionaje. Los de ERC han logrado la cabeza de la directora del CNI. No me digan que no tienen curiosidad por saber qué premio se llevará el PNV.