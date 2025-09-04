EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "Álvaro García Ortiz pretende inaugurar mañana el año judicial. El año en el que él se va a sentar en el banquillo"

Elena Gijón reflexiona en su entrada de Noticias mediodía acerca de la situación del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Elena Gijón

Madrid |

Audio: Elena Gijón

Dos asociaciones de fiscales y una de jueces le piden al fiscal general que no acuda mañana a la inauguración del año judicial para evitar una ofensa al Estado de derecho. La afrenta de que un procesado sea el que hable de cómo perseguir los delitos. La mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial le han pedido a su presidenta que convenza a García Ortiz para que se quede en casa.

El PP considera que el Gobierno y García Ortiz están provocando. Pero el Gobierno, que presume de escuchar, ignora todas estas críticas, bendice la presencia de García Ortiz y pide respeto para él. Así que, a esta hora de la tarde, todo sigue igual. Álvaro García Ortiz pretende inaugurar mañana el año judicial. El año en el que él se va a sentar en el banquillo.

Elena Gijón, presentadora de Noticias Mediodía
Vídeo: Elena Gijón en su entrada de Noticias mediodía | ondacero.es
