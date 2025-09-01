Elena Gijón: "Los afectados por los incendios necesitan menos condolencias y más medios"

Empezamos temporada en Onda Cero y lo hemos hecho con el corazón encogido escuchando con Alsina a los afectados por los incendios de este verano.

Muchos nos lo han adelantado este verano en nuestras emisora. Y hoy lo han subrayado. Que necesitan menos condolencias y más medios para cuidar fincas y montes. Menos burocracia para solicitar ayudas y más rapidez para recuperar sus vidas. Más prevención y menos pactos de Estado que quedan en nada.

Más soluciones políticas e inversiones y menos utilización política de las llamas para ganar un puñado de votos.