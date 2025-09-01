EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "Los afectados por los incendios necesitan menos condolencias y más medios"

Elena Gijón reflexiona en Noticias mediodía sobre las peticiones de los afectados por los incendios que hemos escuchado en el inicio de temporada de Más de uno con Carlos Alsina.

ondacero.es

Madrid |

Empezamos temporada en Onda Cero y lo hemos hecho con el corazón encogido escuchando con Alsina a los afectados por los incendios de este verano.

Muchos nos lo han adelantado este verano en nuestras emisora. Y hoy lo han subrayado. Que necesitan menos condolencias y más medios para cuidar fincas y montes. Menos burocracia para solicitar ayudas y más rapidez para recuperar sus vidas. Más prevención y menos pactos de Estado que quedan en nada.

Más soluciones políticas e inversiones y menos utilización política de las llamas para ganar un puñado de votos.

