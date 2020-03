Elena Gijón: "Las comunidades ya no se fían del mando centralizado y empiezan a ir por libre para proteger a sus ciudadanos"

EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Radiografía de situación. Más de 4.000 muertos por coronavirus. Los infectados superan los 56.000 aunque esta cifra es incierta porque los tests que ha adquirido el gobierno son defectuosos y a un proveedor no fiable según confirma China. La buena noticia es que hay gente que se cura. Más de 7.000. Y otros no están curados como la vicepresidenta Carmen Calvo (de hecho dieron positivo ayer después de varios negativos, según el gobierno) pero se pueden ir a casa a seguir el tratamiento. Más de 30 ancianos han muerto en una residencia. Los que les atienden llevaban días pidiendo ayuda que no llegó de un mando centralizado del que las comunidades ya no se fían. Así que empiezan a ir por libre para proteger a sus ciudadanos. Crónica del décimo primer día de estado de alarma. Y nos quedan 23.