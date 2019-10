'Tiempos recios', la última novela de Mario Vargas Llosa que reconstruye un oscuro capítulo de América Latina

"Tiempos recios" (Alfguara) es la nueva y esperada novela de Mario Vargas Llosa. El título -que viene de unos versos de Santa Teresa de Jesús- entronca con otra de sus grandes obras, "La fiesta del chivo", para reconstruir un episodio todavía sin resolver en América Latina: el asesinato del coronel golpista guatemalteco Castillo Armas. "Un misterio que no conoceremos nunca", afirma el Premio Nobel.

Según confiesa, fue en el transcurso de una multitudinaria cena en Santo Domingo, cuando su amigo el periodista y escritor Tony Raful, le contó algunos pasajes interesantes que tenían que ver con el entorno de este asesinato; uno de los grandes secretos de la historia de latinoamérica. Poco dado a hacer caso a este tipo de recomendaciones de amigos y de lectores, sin embargo, algo llamó la atención de Vargas Llosa sobre este episodio. Decidió investigar y posteriormente y escribir la novela.

Tan solo tres años después de derrocar al Presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, el que fuera coronel golpista Castillo Armas muere estando al frente de la nación.

Sobre el presunto papel que tuvo la CIA en esta muerte y el dictador de Republica Dominicana Leónidas Trujillo, el lector va a encontrar múltiples detalles en esta novela.

“Mi novela -dice Vagas Llosa- muestra la América Latina del horror, de la barbarie y la violencia; un mundo muy atractivo para la literatura, pero no en la vida real, llena de injusticias. "Vale la pena estudiar la figura de Jacobo Árbenz. Su caída llevó a muchos, a pensar que la democracia no era posible y a buscar el paraíso comunista. Ahí fue donde vimos como Fidel Castro se radicalizaba."Yo pensé que la democracia era imposible, que había que buscar el paraíso comunista". "Ahora salimos de aquello. Hoy, las dictaduras son de otro tipo, son ideológicas como Cuba, Venezuela o Nicaragua".

La novela "Tiempos recios" ha salido a la calle con 180.000 ejemplares para su primera edición, en 20 países.

Al referirse a cómo esta novela nos lleva a "La fiesta del chivo", Vargas Llosa recuerda que fué escrita hace 20 años. "Ahora estoy más viejo. Y me siento más inseguro que cuando empecé a escribir mis primeros cuentos. Por el temor de decepcionar al público, o por los fantasmas que puedan asaltarme a la hora de enfrentarme al papel en blanco". " Junto al temor, al pánico a fracasar también hay momentos de exaltación cuando encuentro una puerta abierta a lo que no sospechaba".

Vargas Llosa aclara que se trata de una novela y no de un libro de historia, aunque literatura e historia siempre van excelentemente entrelazados en la vida. Hay personajes históricos con añadidos de ficción. Y hechos básicos que es imposible falsear.

"No me crean, no me crean, lean el libro sin prejuicios. Ojalá haya acertado en algo de lo que haya escrito".