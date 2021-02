El mensaje de cariño de Elena Gijón a Julia Otero: "No te pares, mucha fuerza"

Elena Gijón ha querido mandar todo su ánimo a la periodista Julia Otero, que ayer al inicio de Julia en la Onda anunciaba a través de un mensaje que no podrá ponerse al frente de su programa durante un tiempo para someterse a un tratamiento oncológico. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", aseguraba Julia Otero, que explicaba, que pese a que no podrá presentar su programa con regularidad, "entre quimio y quimio" se dará "una vuelta" por la radio.

"Cariño y toda la fuerza"

Desde el programa vecino en la programación de Onda Cero, 'Noticias Mediodía', han querido mandarle un mensaje de apoyo: "Queremos enviar el cariño y toda la fuerza para ella", ha asegurado la directora Elena Gijón. Gijón también se ha apuntado un detalle personal con la periodista y le ha dedicado la canción 'Don't stop me now' de The Queen: "No te pares, Julia. Y mucha fuerza... Un besazo".