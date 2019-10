¿Es España un país pobre?

PISAMOS LA CALLE

Hace tres años que no aumentaba en España la pobreza material severa y este año ha vuelto a hacerlo. La red europea de lucha contra la exclusión, ha aplicado el indicador europeo a nuestro país y su conclusión es que la riqueza del país no se traduce en mejorar las condiciones personales de los ciudadanos. Aumenta el número de trabajadores pobres y algo más de la mitad de la población vive al límite de sus posibilidades. Nos preguntamos si la clase media tiende a desaparecer y la población se concentra cada vez más entre los que van desahogados y los que no llegan.