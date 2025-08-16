El valor del silencio: cuando callar también cura

Vivimos rodeados de notificaciones, tráfico, conversaciones cruzadas, ruido… tanto fuera como dentro de nuestra cabeza. En este contexto, cada vez más personas están buscando lo contrario: el silencio. Pero no como ausencia, sino como refugio. Como medicina.
Retiros de silencio, espacios sin ruido en las ciudades, terapias basadas en el vacío sonoro… No es una moda new age, sino una tendencia que crece. ¿Por qué callar puede ser tan poderoso? Hemos hablado en Noticias Fin de Semana con Sandra García Sánchez de Hato, directora y supervisora de Adhara Psicología.
En España, cada vez hay más centros que ofrecen retiros de silencio: desde monasterios que abren sus puertas a laicos hasta espacios laicos con enfoque terapéutico. Durante varios días, nadie habla. No hay móvil. Solo naturaleza y presencia.
Pero no hace falta irse al campo. En algunas ciudades se están creando espacios de silencio, tales como salas insonorizadas en bibliotecas, cabinas antiestrés en universidades, o incluso recorridos urbanos donde se recomienda no hablar.
En una sociedad que nos pide hablar, reaccionar, producir… el silencio puede ser un acto de resistencia. O de autocuidado. Quizá no se trata de huir del ruido, sino de aprender a vivir con él… sin dejarnos arrastrar.
Porque a veces, cuando toda calla, lo que emerge es lo más importante: nosotros mismos.