Esto es España: "Le permitimos mucho a muchos políticos que no merecen condescendencia"

Juan Diego, muy buenos días. Tenemos motivos para aplaudirnos tras lo del lunes porque la razón nos asiste: calma, reflexión, civismo, sacando lo positivo de una circunstancia así. Mucha vecindad, complicidad, socialización positiva. Nos reconocemos en esa reacción colectiva. Pero a veces echo en falta algo más de exigencia cuando lo de delante es digno de espanto.

Creo que le permitimos mucho a muchos políticos y a muchos personajes que no merecen condescendencia. Ahora que sigue en cartelera “Parenostre” se me viene a la cabeza Jordi Pujol y el clan que vertebró durante años con esa doble moral: parecer el salvador de patrias mientras llenaba las arcas de la familia en Andorra.

De su expolio me llamó la atención la unanimidad de la familia en el tejemaneje, ¡ni un disidente en la 'fideguá' del domingo! Pero más estruendosa me parece la blandura que hemos tenido en general. Empezando por muchos de sus votantes y siguiendo por los de la barrera que entre la vejez y el tiempo de las fechorías como que no hemos pedido mucha agilidad a la justicia.

El golfo es el golfo. Pero el truhan que encima da lecciones, me parece acreedor de más reprobación, de más exigencia. Y sí, lo de Huerga, Soler y Pou… es peliculón. ¡¡Buen sábado, amigos!!