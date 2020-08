José Antonio López, virólogo: "Estamos en una situación bastante peligrosa. Si no es una segunda ola, la tendremos en un mes"

El virólogo José Antonio López asegura en 'Noticias fin de semana' que el aumento exponencial en el número de positivos durante las últimas semanas nos ha colocado en "una situación bastante peligrosa" y opina que "si no es una segunda ola, la tendremos dentro de un mes".

España ha superado los 340.000 casos de COVID19 y el número de positivos diarios va en aumento desde hace unas semanas. La carrera por la vacuna está lejos de acabar y, aunque Rusia ya ha producido una primera partida de su presunta vacuna, los expertos dudan de validez.

El virólogo José Antonio López, director del Departamento de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha lamentado en 'Noticias fin de semana' que "estamos en una situación bastante peligrosa", no solo por el elevado número de casos, sino también por el porcentaje de asintomáticos. Asimismo, considera que si no estamos ante una segunda ola, "como no pongamos remedio la tendremos dentro de un mes".

"Es innegable que hace falta una mayor comunicación y organización entre Comunidades Autónomas, y una coordinación central", ha opinado el virólogo. Además, ha remarcado que "hay que ir por delante del virus y no por detrás".

En cuanto a la posible vacuna contra el coronavirus, José Antonio López ha criticado que haya países que ofrezcan "soluciones milagrosas sin aportar pruebas científicas", ya que, según afirma, generan unas expectativas que luego no se pueden cumplir. "Acortar los plazos es inclinarnos más hacia el riesgo. Por desgracia debemos esperar unos meses más", ha concluido.