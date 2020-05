Ignacio Aguado: "Cada semana que dejemos pasar es un jarro de agua fría para Madrid"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado opina en Noticias fin de semana sobre la decisión del Gobierno de que Madrid no pase este lunes a la fase 1 de la desescalada, como sí lo hará el 51% de los españoles. Aguado ha asegurado que el retraso de Madrid en pasar a esta primera fase va a suponer en torno a "medio punto del PIB de la región , más mil millones de euros de pérdidas".

Aguado comienza opinando sobre el polémico tuit del PSOE en el que critica la gestión del Gobierno madrileño. "Me parece totalmente irresponsable esa publicación. Yo no digo todo lo que me parece mal que ha hecho el Gobierno central por responsabilidad", comenta el vicepresidente, y añade que este tipo de actuaciones "dinamita los pocos puentes que quedan entre el Gobierno y el PSOE en la Comunidad de Madrid".

Sobre los criterios del Gobierno central para que Madrid no pase aún a la fase 1 de la desescalada, Aguado explica que el Ejecutivo considera que la comunidad "debe hacer un refuerzo en la red de Atención Primaria" y asegura que es lo que van a hacer desde el gobierno madrileño: "Vamos a contratar a 605 profesionales y a aumentar el número de pruebas PCR".

Sin embargo, Aguado reitera su postura de que Madrid debería poder pasar de fase y defiende que los criterios no deberían ser únicamente sanitarios, "hay que tener en cuenta la crisis económica y social". "Cada semana que dejemos pasar es un jarro de agua fría para los autónomos y comerciantes de Madrid. No creo que una semana más o menos vaya a permitir controlar la pandemia", apunta el vicepresidente. Asimismo, ha destacado el gran impacto económico que el retraso en pasar a la fase 1 de la desescalada supone para Madrid: conllevará "en torno a medio punto del PIB, más mil millones de euros de pérdidas".

Aguado también incide en que a partir de ahora deberemos convivir con el virus y para ello es "fundamental" la autoprotección: "Es la única garantía de evitar nuevos contagios y evitar la pobreza". Y esa autoprotección pasa por el uso continuado de las mascarillas. Así, la Comunidad de Madrid repartirá a partir de este lunes, una mascarilla a cada ciudadano. Podrán recogerla en las farmacias de manera gratuita y en un plazo de 15 días. " Son mascarillas NK95 de máxima seguridad", asegura el vicepresidente madrileño.