Isabel Díaz Ayuso: "Creo que desde el Gobierno intentan buscar en el cierre de Ifema la 'contrafoto' al 8M"

"Creo que por parte de la delegación del Gobierno intentan que el cierre eclipse el éxito de Ifema, no permitiría que busquen una 'contrafoto' al 8-M, o que me intenten acusar a mi de algún tipo de repunte, eso es falso, los propios sanitarios saben que estábamos en un momento de efusividad, en el que daban de alta a cuatro pacientes",ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista con Juan Diego Guerrero.

"El avance de la epidemia es lo que me da esperanzas, pero las videoconferencias con el presidente normalmente no", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, que "echa en falta" que el presidente del Gobierno "no conteste a las preguntas y sugerencias". También que se realicen tarde y que duren cinco horas. "Le he pedido que hablemos los sábados y que los domingos demos un mensaje unidireccional a los ciudadanos", asevera.

¿Deberían haber actuado de otra manera en el cierre del hospital de campaña de Ifema? "Fue un cumulo de situaciones, hicimos una invitación con un protocolo, y con las distancias de seguridad perfectamente marcadas; lo que es cierto que si hubiéramos invitado a todos los diputados de la asamblea solo hubiera invitado a los portavoces hubiera habido menos personas, igual con todos los concejales del ayuntamiento", explica. "También es verdad que Ifema estaba lleno de sanitarios y de bomberos y gente de protección civil que yo no invité", asegura.

"Creo que por parte de la delegación del Gobierno se está utilizando para eclipsar el éxito de Ifema", ha aseverado. Ayuso afirma que "no permitiría" que utilizaran lo sucedido en el cierre de Ifema para buscar "una contrafoto al 8M" o para que la intenten acusar de "algún tipo de repunte". "Eso es falso, los propios sanitarios saben que fue un momento de efusividad en el que no debimos participar, pero el protocolo era claro, se puede ver en las fotos", ha declarado.

