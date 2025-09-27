CON JULIÁN CABRERA

El epílogo: "Cerco de la Justicia al entorno más cercano de Pedro Sánchez"

El director de informativos, Julián Cabrera, reflexiona en Noticias Fin de Semana sobre los procesamientos al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias y a su esposa, Begoña Gómez, por malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Mientras, el Gobierno continúa poniendo en duda la integridad del juez y cuestionando a los posibles miembros del jurado.

ondacero.es

Madrid |

El epílogo: "Cerco de la Justicia al entorno más cercano de Pedro Sánchez"
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer