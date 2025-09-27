CON JULIÁN CABRERA

El epílogo: "Cerco de la Justicia al entorno más cercano de Pedro Sánchez"

El director de informativos, Julián Cabrera, reflexiona en Noticias Fin de Semana sobre los procesamientos al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias y a su esposa, Begoña Gómez, por malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Mientras, el Gobierno continúa poniendo en duda la integridad del juez y cuestionando a los posibles miembros del jurado.

