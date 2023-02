Edu García: "A mí las 'tontás' me gustan, pero si tienen gracia'

Es tan grande y diverso nuestro país que somos capaces de debatir en la misma semana sobre el significado de un anillo en el anular esbelto de Tamara Falcó y sobre nuestra capacidad de medir bien vagones de tren o de calibrar los puentes que han de sostenerlos. Pasando por los collares para perros prohibidos por la nueva ley del bienestar animal hasta llegar al homenaje luctuoso de un artista a otro (Picasso) en Arco, esa feria de nivel máximo en calidad y en escandalera año tras año.

La vida en España cunde. Muy capaces de hacer de todo y debatir sobre todo. Tanto es así, que hasta nos cabe en el sistema una moción de censura perdedora de una fuerza nostálgica que se pone en manos de un nonagenario excomunista para alzar la Vox. Ni el más retorcido guionista hubiese hilado esta trama.

He defendido y defenderé que la experiencia ha de tener más valor en estos tiempos tiktokers y reels. Pero no a costa del tiempo y del dinero de la cosa pública. Y menos en un año donde las urnas colocarán a cada uno en su sitio. A mí las "tontás" me gustan, pero si tienen gracia.