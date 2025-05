Edu García: ¿Seguimos retrasando que nuestros peques dejen de asfixiarse cuando llega junio?

Lo he leído esta semana y no había reparado en ello: hay cierto nivel de estrés en los padres cuando acaba el curso por aquello de impulsar o no el regalo rutinario al profe o tutor. Es más, como se ha pasado del detalle de la colonia o el polo para gimnasia, al jamón o al pack relajante de finde para un balneario, hay escuelas que formalmente les piden a los progenitores abstenerse de hacer regalos y prebendas.

Por lo visto se trata de no generar ni tensiones ni envidias ni quebraderos a familias que no estén en disposición de aportar. Es una de esas veces que el exceso de generosidad crea conflicto y al menos, deberíamos abrir al respecto debate sosegado, que es verdad que en estas cosas se produce cierto desmadre.

Y ya que estoy en el aula… ¿Seguimos posponiendo la adecuación de las instalaciones del cole al clima? ¿Seguimos retrasando que nuestros peques dejen de asfixiarse cuando llega junio? Porque eso de que son solo 3-4 semanas en las que se achicharran, tiene pinta de que está desfasado. Clases-sauna y patios sin lonas para que el sol haga de las suyas. ¡Hay que aplicar ya soluciones, que esto no para!