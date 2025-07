Edu García: "Los políticos se protegen y los ciudadanos no deberíamos consentirlo"

Juan Diego, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Repasando notas he visto que una gran parte de las reflexiones mañaneras las hago sobre los jóvenes, no sé si por envidia, si por espíritu o porque de verdad me preocupa el futuro muy hondamente. Hoy también los quiero poner en la pista central tras ver la "Encuesta Joven" de la Fundación Tui que así, de primeras, nos dice que solo el 57% de los jóvenes cree que la democracia es lo preferible como forma de gobierno.

Pero espera! ¡el registro es del 51% en España de esa población entre 16 y 26 años que ve “preferible” el sistema democrático! De las redes también he hablado de mucho, de por dónde les viene algo parecido a la información y que les sirve para generar patrones de comportamiento y pensamiento.

Este sofoco me lo llevo al finde de congreso popular o de comité socialista. Dos espacios prominentes donde nadie levantará un dedo para decir que deberíamos orquestar un sistema de control ético real sobre el comportamiento político. Ni una sola ponencia sobre lo bien que estaría un órgano colegiado y votado por todos con capacidad ejecutiva que invalidara cargos, actas de diputado y cualquier carrera torcida.

Los políticos se protegen. Y los ciudadanos no deberíamos consentirlo. Por eso los más jóvenes lo cuestionan todo. Buen sábado os deseo.