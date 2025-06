Edu García: "Nos hemos desajustado como sociedad"

Entre Leires, Melodys y Aldamas podemos hacer un homenaje a Paco Porras, Dantés y al tierno Pozí que tanta gracia me hacía. Me encantaría que expertos en comportamiento humano se explayaran a la hora de decirnos por qué despertamos nuestro morbo para concederle tanta atención al universo friki.

Cada uno de ellos con su papel y en su mundo, se explican de plató en plató convencidos de su verdad, de su entramado de afectación, siempre actuando como si lo que se traen entre manos fuera determinante y vital. Pero les llamamos, les entrevistamos, les concedemos nuestro tiempo.

No me considero un tipo estirado que solo tolera las conversaciones de nivel, pero si el planeta está tan inflamado y nos arrellanamos tanto en estas miserias humanas… quizá sí que tengamos un problema de prioridades. Alguno dirá que es pura evasión, una serie mala, como cuando triunfaba 'Tómbola' los viernes. Yo prefiero creer que nos hemos desajustado como sociedad y que un reseteo nos vendría de fábula. Buen sábado os deseo a todos, amigos.