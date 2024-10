ESTO ES ESPAÑA

El presentador de Radioestadio felicita a 'Equipo de Investigación' de laSexta por sus 500 ediciones y pone en valor investigar para adelantarnos a casos como el de Íñigo Errejón.

Edu García

Edu García: "Cuando hay mujeres que sufren acoso y no pueden denunciarlo, me avergüenzo"