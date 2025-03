Edu García: "Las canciones son cada vez más sexistas"

Juan Diego, muy buenos días. Todos teníamos la sensación pero ahora hay estudios sesudos que lo certifican: las canciones son cada vez más sexistas.

La Pompeu Fabra de Barcelona ha desmenuzado con técnicas de IA más de 2000 desde 1960 y con criterios científicos afirma que el 51% de las letras contienen expresiones que atentan contra la mujer. La objetivizan, la hipersexualizan. La sitúan en posiciones de dominación, posesión y control por parte del hombre.

Esto se ha multiplicado en la última década y nuestros jóvenes se aprenden y tararean éxitos que a más de un adulto nos sonrojan por no ir más allá. Respeto las modernidades, los gustos, los ritmos y hasta las pronunciaciones deficientes que me llevan a no entender muchas veces las palabras que se usan, pero me hago alérgico del mal gusto y de los aspectos soeces que encima reconfortan y respaldan comportamientos de sometimiento que debemos erradicar.

Y sí, cuando son chicas las que cantan este tipo de canciones, me entristece mucho más. La libertad sexual es otra cosa, la igualdad va por otro camino, quizá no se pueda prohibir que alguien cante sandeces… pero educar siempre sale a cuenta. En esto también hay que redoblar esfuerzos. ¡¡Buen sábado amigos!!