Cupido se va de vacaciones… y triunfa: del flechazo estival al ‘sí, quiero’

Sol, playa, festivales, noches largas, corazones acelerados y promesas que a veces duran más allá de septiembre. Lo que empieza como un summer love… puede acabar en el altar. Y no lo decimos solo por Danny y Sandy en Grease, ni por Noah y Allie en El diario de Noah. La realidad esta vez sí supera a la ficción. Según una encuesta de Bodas.net, el 41% de las parejas que se casan en España comenzaron su historia de amor… como un amor de verano.

¿Quién no ha vivido, o al menos fantaseado con un flechazo estival? Son intensos, son inesperados, son… inolvidables. Y puede que también sean más serios de lo que creemos.

El verano no solo trae romances, también pedidas de mano. Agosto encabeza el ranking con un 12% de las pedidas en todo el año, seguido de septiembre, octubre y diciembre. ¿Casualidad? No tanto. El calor, los viajes, las vacaciones… crean el caldo de cultivo perfecto para que el amor florezca.

Y si hablamos de bodas, el verano sigue reinando. Septiembre, junio y julio son los meses con más enlaces en nuestro país. De hecho, según Bodas.net, los días 20, 6 y 13 de septiembre de este 2025 serán los más populares para dar el “sí, quiero”.

Pero… ¿cómo empiezan estas historias?

Ni sacando al perro, ni en el gimnasio, ni en el pasillo de frutería del súper (aunque poner una piña en el carro sigue siendo un clásico). El 24% de las parejas que se casan se conocieron gracias a amigos. Les siguen los entornos sociales, las apps de citas y… sí, el trabajo. Parece que en esto del amor, los cupidos del siglo XXI… siguen siendo los de toda la vida: los amigos.

Así que ya sabes. Si este verano el amor te pilla desprevenido, no huyas. Tal vez estés escribiendo el primer capítulo de una historia que acabará… con arroz volando al aire.