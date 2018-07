Antonio Basagoiti: 'El Gobierno no cederá al chantaje de ETA'

Después de que la Audiencia Nacional haya autorizado la manifestación de apoyo a presos de ETA convocada en San Sebastián, Antonio Basagoiti, presidente del PP en el País Vasco, ha afirmado en Noticias fin de semana que 'el Gobierno no va a acceder a ningún chantaje y se va a aplicar la Ley de manera rigurosa'

Antonio Basagoiti asegura ante la manifestación de apoyo a presos de ETA que 'no se va a acceder a ningún chantaje y debe quedar muy claro que las victimas del terrorismo no han hecho nada para que fuesen asesinados pero los presos que se encuentran en la cárcel si son culpables de lo que hicieron por lo que no se accederá a ningún chantaje'

Sobre el asunto de que el secuestrador de Ortega Lara, enfermo de cáncer, pueda ser excarcelado, Basagoiti afirma que no 'se manifestará sobre ello', pero insiste en que 'la Ley se debe aplicar con rigor'