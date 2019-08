Luz Casal: "Queremos que lo rural esté presente en el Festival de la Luz"

Se ha presentado la octava edición del Festival de la Luz : se celebra el 6, 7 y 8 de septiembre y la gran novedad es que va a actuar la anfitriona Luz Casal, que desde la primera edición no subía al escenario.

El Festival de la Luz es un festival de música que se celebra en el municipio de Boimorto, en A Coruña. El cartel incluye pop, rock y música alternativa, además de elementos de folk y tradicional, como bailarines, coros, orquestas y otros artistas.

Hay actividades para niños y familias, gastronomía, artes, manualidades y cultura a gusto de asistentes de todas las generaciones.

También estarán Celtas Cortos, KITAI, Riff Raff, Broken Peach, Basanta, Habitación Vudú, Cepeda o GusGus, entre otros.

Tenemos con nosotros a su anfitriona, Luz Casal, que nos cuenta que los abonos ya están agotados. “Me produce una enorme satisfacción saber que hay gente que quiere vernos”, cuenta la cantante.

“He de decir con toda la franqueza que es una de las cosas que he hecho en mi vida de las que me siento más satisfecha, traer a un entorno en el que hay poca gente viviendo y especialmente gente mayor, la actualidad de este año y ver la felicidad que provoca al público que asiste no tiene precio para mí”, revela Luz.

Nos cuenta que este año la recaudación de taquillas se va a repartir entre dos asociaciones: Anxiños y Asanog. “Intentamos poner la mirada en aquellos grupos que ayudan a determinados sectores de la población que están más necesitados”, expresa Casal.