Monólogo de Alsina: "Es muy extraño que Florentino no haya hablado aún con Cristiano"

OPINIÓN

Como diría Florentino Pérez, todo esto es muy extraño, oiga. Es muy extraño que el presidente del Real Madrid, sabiendo que su jugador más destacado, el más conocido en el planeta, el que acumula balones de oro, el que más camisetas vende, sabiendo que un activo tan relevante del club está lo bastante disgustado con Hacienda, con la fiscalía, con los medios de comunicación, quién sabe si con España, como para amagar con buscarse la vida en otro país donde no gobierne Montoro no haya levantado aún el teléfono para hablar directamente con él. Cinco minutos. Suficientes para conocer de primera mano lo que pasa y no tener que responder a las preguntas de José Ramón de la Morena como si fuera un observador externo, un lector de periódicos, alguien que sólo sabe lo que otros le van contando.