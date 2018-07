Monólogo de Alsina: "Todo empezó en Siria, hace seis años, con una pintada contra Asad: 'Tu turno, doctor'"

OPINIÓN

El día que empezó, estábamos en otras cosas. Mirábamos a Japón: a los ingenieros que intentaban atajar el desastre de Fukushima. "El peor escenario es el más probable", había dicho Sarkozy, alimentando el temor a un nuevo Chebonyl. Mirábamos a la Moncloa: a la margarita mustia que deshojaba Rodríguez Zapatero, me presento de nuevo, no me presento". Mirábamos a Libia: al Gadafi del que se decía que había usado los aviones militares para atacar a la población civil y la Europa que se había conjurado para derribarle. Aún aguantaría algunos meses más. Los últimos de su vida.