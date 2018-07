Javier Fernández: "Lo que quiero es un partido unido tras el Congreso y eso se puede conseguir con uno o con cuatro candidatos"

PRESIDENTE DE LA GESTORA DEL PSOE

Hablamos con el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, que afirma en Más de uno que no sabe cuándo se celebrará el Congreso socialista, pero que "será antes del verano". Dice también que "el PSOE tiene una cultura y tradición que no ha cambiado: poner un proyecto y luego un líder que la lleve a cabo, y no al revés". Reitera que habrá primarias y cree que no hará solo un candidato.