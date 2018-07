CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL PP

Entrevista completa a José Manuel García-Margallo en Más de uno

El ex ministro de Exteriores y candidato a la presidencia de Partido Popular, José Manuel García-Margallo, afirma en Más de uno que "más que candidato a presidir el PP, soy candidato a presidir España. Porque para presentarse a las primarias hace falta un proyecto de país". Sobre su relación con la ex vicepresidenta del gobierno y también candidata a las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoce que "no tengo ninguna enemistad personal con ella". Dice también que la respeta mucho intelectualmente y que haría un debate con ella.