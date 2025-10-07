Carlos Alsina en Espejo Público: "La relación entre Koldo y Ábalos es algo anómala, el primero lo paga todo pero no consta que le paguen nada"

Más de uno y Espejo Público han unido sus emisiones para repasar los temas más destacados de la actualidad, desde la investigación judicial sobre el llamado "caso Koldo" hasta la dimisión del primer ministro francés y las nuevas conversaciones de paz en Gaza.

Carlos Alsina y Susanna Griso comenzó bromeando sobre la "chistorra" que ha vuelto a ser protagonista en los titulares tras conocerse los menús de Koldo García y José Luis Ábalos, antes de adentrarse en el análisis de fondo: la posible responsabilidad penal de los implicados y el papel de Santos Cerdán. Alsina recordó que la prisión preventiva solo procede en casos de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia, aunque subrayó que el juez y la Fiscalía Anticorrupción podrían apreciar alguno de estos supuestos.

A propósito del informe de la UCO, el comunicador destacó la existencia de movimientos de dinero sin justificar —en especial los 95.000 euros cuyo origen sigue sin aclararse— y la "relación anómala" entre Ábalos y su asesor Koldo, que llegó a asumir gastos personales del exministro, como el alquiler o el sueldo de la empleada doméstica.

También abordó la polémica de los sobres con efectivo dentro del PSOE, señalando que la tesis oficial de que eran simples "gastos de representación" exige una verificación exhaustiva para descartar sobresueldos o inflado de partidas. En ese contexto, mencionó al exgerente socialista Mariano Moreno Pavón —actual presidente de la Empresa Nacional del Uranio— e instó a que dé explicaciones públicas sobre los posibles avisos que habría hecho en su momento sobre el descontrol de gastos.

Inestabilidad política en Francia

El diálogo derivó después hacia la política internacional. Sobre Francia, Alsina consideró "imposible" la situación que atraviesa Emmanuel Macron tras la dimisión de su primer ministro, Sebastián Jornet, apenas 27 días después de su nombramiento. Señaló que el presidente francés se enfrenta a un Parlamento dividido entre la extrema derecha y la coalición de izquierdas, sin margen para conformar un gobierno estable. "Está en un sin Dios político", ironizó Susanna Griso, comparando la facilidad para dimitir de los mandatarios franceses con la resistencia a hacerlo en España.

Dos años del ataque del 7 de octubre

Finalmente, el periodista analizó el contexto en Oriente Medio, cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás sobre las colonias israelís cercanas a la Franja de Gaza. Alsina explicó que Donald Trump ha intensificado su presión sobre las delegaciones israelí y palestina y se mostró esperanzado en que las negociaciones puedan al menos propiciar la liberación de los rehenes.

"Hablamos de personas que llevan dos años secuestradas, y dos años secuestradas son dos años torturadas", recordó. También apuntó que Israel ha perdido buena parte del apoyo internacional que recibió en 2023, y que el sufrimiento de la población palestina sigue siendo enorme. "Ojalá prospere el plan, aunque solo sirva para detener lo que hay y abrir la puerta a un alto al fuego", concluyó.