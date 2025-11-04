Alsina invita al PSOE a proponer un pacto de investidura con el PP en Valencia: "Tiene una oportunidad estupenda"

Como cada martes, Carlos Alsina se ha asomado al plató de Espejo Público de Antena 3 para repasar junto a Susanna Griso la actualidad política de la semana. En esta ocasión, tres frentes copan la conversación: el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres, la dimisión de Carlos Mazón y las tensiones internas en la Fiscalía General del Estado.

Griso comenzaba la charla pidiendo a Alsina un titular previo a la comparecencia que hará el ministro Ángel Víctor Torres, sobre el informe que ha redactado la UCO en el que aborda su participación en la trama de las mascarillas.

Alsina recordaba que la investigación, del que solo se conocen unas 90 de sus más de 340 páginas, indica que Torres intervino en la fase de los pagos del contrato con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama y al asesor Koldo García.

"El ministro hace gestiones para que se produzcan los desembolsos que le reclama Koldo", explicaba Alsina. "Lo que no admite es haber participado en la adjudicación inicial del contrato, que atribuye a sus técnicos". El periodista subrayó además la anomalía de que un asesor ministerial como Koldo contactara directamente con un presidente autonómico, y recordó el pasaje más llamativo del informe: una cena en Madrid en julio de 2020 entre Torres, Ábalos, Koldo y, supuestamente, Aldama.

Incertidumbre en Valencia tras la dimisión de Mazón

Griso también preguntó por la renuncia de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat Valenciana, que se demoró seis horas mientras se definía el calendario electoral. Alsina lo consideró "la consecuencia lógica" de su situación. "Era un obstáculo para pasar página en todos los sentidos", afirmó. "Le han hecho ver la luz o la ha visto él con un año de retraso."

Le han hecho ver la luz o la ha visto él con un año de retraso

El periodista calificó la comparecencia de Mazón como "desnortada" y criticó las alusiones al Gobierno central y al Rey: "Te vas porque entiendes que es lo mejor para la sociedad valenciana, no hace falta adornarlo."

Sobre el futuro político en la comunidad, Alsina recordó que Vox vuelve a tener la llave de la investidura, como ya la tuvo con Mazón. Ha señalado también las críticas que ha realizado la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, que ha afirmado que lo grave es "depender de Vox". A lo que el presentador ha señalado que "tiene una oportunidad estupenda de pedir al PP una negociación para investir a un presidente que no dependa de Vox".

"Si la izquierda se niega a hablar con el PP, el único socio posible es Vox. Y si no hay acuerdo, habrá elecciones. No pasa nada por llamar a las urnas: es lo más común en democracia." A su juicio, tanto el PP como el PSOE calculan sus tiempos: los socialistas para confirmar si Diana Morant puede ser candidata viable, y los populares para evitar un voto de castigo que favorezca a Vox.

División en la Fiscalía: el juicio de García Ortiz

La conversación concluyó con el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra, que ha evidenciado la división interna en la institución. "El testimonio es poco favorable al fiscal general", señaló Alsina. "Cuando una fiscal jefe sospecha que una filtración procede del propio fiscal general o su equipo, es porque no debe de ser algo infrecuente."

El testimonio es poco favorable al fiscal general

No obstante, el periodista cree que aún no hay pruebas concluyentes de que García Ortiz filtrara personalmente los correos que dieron origen al caso: "Lo difícil es demostrar que fue él quien lo hizo." Griso ha cerrado el tramo con una sonrisa: "Pues continuará… como el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres." A lo que Alsina ha respondido: "Y esperemos que con respuestas más claras."