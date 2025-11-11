Alsina en Espejo Público: "Quiero pensar que Mazón no va a borrar sus 'whatsapps' porque en ese caso Sánchez defendería su inocencia"

Como cada martes, Más de uno y Espejo Público han conectado sus emisiones para que Carlos Alsina y Susanna Griso analicen la actualidad política. En esta ocasión, han abordado la comparecencia de Carlos Mazón por la riada, el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz y la dimisión del director general de la BBC tras la polémica por unas declaraciones manipuladas de Donald Trump.

La comparecencia de Mazón y las víctimas de la riada

Alsina ha recordado que Carlos Mazón tiene hoy una nueva oportunidad para responder a las preguntas que todavía no ha aclarado en la comisión de investigación sobre la riada. Entre ellas, la referente a "la foto", motivo que, según la periodista Maribel Vilaplana, utilizó para justificar las llamadas que estuvo recibiendo durante el episodio. "Quiero pensar que Mazón no va a borrar sus 'whatsapps'", ha comentado Alsina, aludiendo con ironía a la posibilidad de que, si eso ocurriera, Pedro Sánchez acabaría defendiéndolo por falta de pruebas, tal y como ha hecho en el procedimiento contra el fiscal general.

También ha lamentado que no se haya permitido la presencia de las víctimas en la sala durante la sesión. "Si era por cuestión de espacio, podía haberse elegido una sala más grande", ha señalado Alsina. La cita de hoy, ha dicho, será clave para aclarar qué papel jugó Mazón en la gestión del episodio y si hubo omisiones relevantes en su actuación.

El juicio al fiscal general García Ortiz

En relación con el juicio contra Álvaro García Ortiz, Alsina ha subrayado que, "en caso de ser declarado inocente, eso no significará que la investigación judicial haya estado manipulada". Ambos periodistas han coincidido en que, si el fiscal general no es responsable, "habrá que saber quién lo es", y que lo más grave sería que, conociendo la inocencia de uno, no se esclarezca la culpabilidad de los demás implicados.

Susanna Griso ha apuntado que es posible que algunos periodistas que comparezcan ante el tribunal aporten nueva información relevante, tal y como señala El Confidencial.

La crisis en la BBC y el valor de la imparcialidad

Alsina y Griso también han comentado la crisis que atraviesa la BBC tras la dimisión de su director general, Tim Davie, por la manipulación de unas declaraciones de Donald Trump en un reportaje del programa Panorama. "Los que defienden la existencia de una televisión pública son los más interesados en que esa televisión no cometa errores ni incurra en parcialidad", ha destacado Alsina, para quien "la esencia de la televisión pública es la neutralidad".

El director de Más de uno ha recordado que Davie fue nombrado por el anterior gobierno conservador de Rishi Sunak y, pese al cambio de Ejecutivo, logró mantenerse en el cargo. Ha calificado al directivo como "un director general milagro". Para finalizar Susanna Griso ha expresado su admiración por el nivel de autoexigencia profesional que ha demostrado al presentar su dimisión: "Ojalá nos la aplicáramos todos", ha concluido.