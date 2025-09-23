Alsina en Espejo público: "Pido un poquito de precisión a la ministra de Igualdad"

Carlos Alsina ha comenzado analizando la respuesta de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de su predecesora, Irene Montero, de quienes esperaba "un poco más de precisión". Ambas calificaron de bulos las informaciones sobre fallos en los sistemas de alerta de las pulseras de seguridad. El periodista quiso diferenciar entre la inoperancia total del sistema —que no ha ocurrido— y los fallos puntuales, pero graves que, según distintos testimonios, se han multiplicado en los últimos meses.

Alsina señaló la escasa información que se aporta al despachar esas noticias como simples bulos. Recordó que no pasa nada por reconocer errores, porque admitirlos permite rebajar la alarma social, mientras que negarlos solo contribuye a aumentar la confusión.

En este mismo sentido, Susanna Griso destacó que en su programa entrevistaron a un extrabajador del sistema que denunció la bajada de calidad de los dispositivos tras el cambio de empresa. Según este testimonio, cinco empleados que habían advertido de las deficiencias fueron despedidos. Si la propia ministra reconoció ayer que habrá mejoras, se pregunta Alsina, la cuestión fundamental es saber si el sistema ha mejorado o empeorado en el último año y, en caso de empeorar, a qué se debe el incremento de los fallos.

El presentador de Más de uno subrayó que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las mujeres. Aunque hasta ahora los fallos en las pulseras no han derivado en asesinatos, las víctimas pueden sentirse desamparadas ante la falta de información y la incertidumbre sobre la eficacia del sistema.

¿Pedro Sánchez premio Nobel de la Paz?

En la conversación, Susanna Griso también preguntó a Alsina por la posible candidatura de Donald Trump y Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz, una noticia a la que el periodista restó credibilidad. No obstante, aprovechó para reflexionar sobre el propio galardón, que en su opinión ha perdido prestigio al ser otorgado a figuras controvertidas como Barack Obama. Para Alsina, el Nobel tiene más sentido cuando se concede conjuntamente a líderes que han mediado en conflictos, como ocurrió con Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk.