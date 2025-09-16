Alsina, en Espejo Público: "Si Israel quiere demostrar que lo que se dice es falso, que abra las puertas a la prensa internacional"

Carlos Alsina y Susanna Griso han reflexionado conjuntamente en el programa Espejo Público sobre lo que está sucediendo entre Israel y Gaza. Esta mañana se han conocido las conclusiones de un informe emitido por Comisión Internacional Independiente de la Investigación de la ONU que ha asegurado que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza".

Por ello, el presentador de 'Más de uno' ha sido claro: "El Gobierno de Israel dice que es falso; si quiere demostrarlo tiene una oportunidad estupenda: abrir las puertas de Gaza a la prensa internacional".

Griso y Alsina han coincidido en que el Gobierno israelí facilita poca información y que, además en palabras de Alsina, es "interesada y no deja posibilidad de contrastarla". En relación con esto, ambos han hablado sobre la población israelí que no está de acuerdo con lo que hace Netanyahu y cómo darle más voz.

Sobre cómo dar voz a quienes están en contra del Gobierno de Netanyahu

"¿Cómo hacemos para establecer una línea que limite o separe lo que hace el Gobierno de Israel en Gaza del conjunto de la sociedad israelí? Me da la impresión de que contribuimos a que toda la sociedad está a favor, que es monolítica" ha expresado Carlos Alsina.

Por ello, ha comentado, que no estaría "de más recoger y hablar cada mañana de lo que está haciendo esa parte de la sociedad" y, al igual que Griso, han querido dejar claro que "estando muy en contra del genocidio que está cometiendo el estado de Israel no significa que estemos en contra de la existencia de Israel". "Quien más está cuestionando la existencia del Estado de Israel es el propio Netanyahu", ha apuntado Alsina.

Sobre participar o no en Eurovisión

Preguntado por Griso sobre la decisión de no participar en Eurovisión, el presentador de Más de uno ha indicado que "TVE es quien tiene que tomar la decisión. Si TVE entiende que la presencia de la televisión pública de Israel supone blanquear lo que está pasando en Gaza, hacen muy bien".

Por último, Alsina no cree que esté "en el ánimo de Pedro Sánchez adelantar elecciones", y que si en estos momentos se habla más de la Vuelta o Eurovisión que de otros temas es porque "en los otros grandes asuntos pendientes de la política española no hay grandes avances".