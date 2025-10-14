Alsina en Espejo Público sobre el CIS: ¿Qué necesidad tiene el Estado de preguntar a los ciudadanos a quién vamos a votar?

El barómetro del CIS, el futuro judicial de José Luis Ábalos y la cumbre de Oriente Próximo con Donald Trump como protagonista han centrado la conversación entre Carlos Alsina y Susanna Griso en la conexión semanal entre 'Más de uno' y 'Espejo Público'. Para comenzar, Alsina ha cuestionado la credibilidad de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y ha reflexionado sobre la función pública del organismo.

El director de ‘Más de uno’ ha sido tajante al valorar el último barómetro del CIS, que otorga una ventaja de quince puntos al PSOE sobre el PP. "No hay cabeza demoscópica que entienda un cambio tan brusco en apenas dos meses”, ha afirmado Alsina. Según el periodista, "Tezanos nunca ha sido neutral ni ha pretendido serlo", y su trabajo responde más a una "función agitadora que analítica".

Alsina ha ido más allá al cuestionar la propia utilidad del organismo: "¿Qué necesidad tiene el Estado de preguntar a los ciudadanos a quién vamos a votar? En su opinión, deberían ser las entidades privadas las encargadas de ello, aunque no buscando réditos particulares. Susanna Griso, por su parte, también ha asegurado que el CIS se ha convertido en "un instrumento de propaganda política" y su actual gestión "roza la malversación".

Ábalos se queda sin abogado

Los presentadores también han abordado el caso Koldo y a la decisión del exministro José Luis Ábalos de romper con su abogado a las puertas de declarar ante el Supremo. "No sé si el juez aplazará su comparecencia, pero el fondo de la cuestión no cambia: Ábalos tendrá que responder por su patrimonio y por los informes de la UCO", ha señalado.

El periodista considera que la ruptura con su defensa "parece una maniobra dilatoria" y recuerda que "para Ábalos el dinero siempre ha sido lo más importante, sin importar tanto su procedencia". Según Alsina, la clave ahora está en si la Fiscalía Anticorrupción pedirá prisión preventiva tanto para Ábalos como para Koldo García Izaguirre.

Para Ábalos el dinero siempre ha sido lo más importante, sin importar tanto su procedencia

El encuentro Sánchez-Trump

Sobre la firma del acuerdo de paz en Oriente Próximo, Alsina ha descrito un "show muy a lo Trump", con el expresidente estadounidense como centro de atención. "Fue repartiendo cumplidos a cada líder: que si Meloni es guapa, Macron su amigo, Merz muy alto… y cuando llega a Sánchez, lo único que dice es que no paga lo que debe a la OTAN", ironizó.

Alsina considera que "interpretar eso como un halago requiere una gran dosis de imaginación". "Trump lo único que sabe del Gobierno español es lo del gasto en defensa", añadió. Para finalizar y en tono irónico, ambos presentadores comentaron que Sánchez "solo concede entrevistas a una emisora", en referencia a su última visita a la SER.