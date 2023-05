Alsina, sobre el adelanto electoral: "En el PSOE dan por hecho que no son capaces de ganar las elecciones generales"

Pedro Sánchez anunció ayer el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. Desde la Moncloa, plantean esta decisión como un acierto para desviar la atención pública de la debacle socialista.

Sánchez se olvidó de felicitar a Feijóo

En la comparecencia de ayer, el presidente del Gobierno recordó a los candidatos socialistas que consiguieron ganar en los comicios, pero se olvidó de felicitar al ganador, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Me llamó desagradablemente la atención que el presidente de mi país valore el resultado de unas elecciones, y no felicite a quien ha ganado las elecciones", dice Alsina sobre este gesto de "cortesía democrática" en su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Durante su entrevista esta mañana en 'Más de uno', el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha contado que no le consta haber recibido ningún mensaje ni llamada de Pedro Sánchez para felicitarle por los comicios. Sin embargo, confirma que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo sí que le ha mandado un mensaje.

Cuantos más días pasen, peor llega Sánchez a unas elecciones

Por otro lado, otra de las cosas a destacar del adelanto electoral es que Sánchez asumió que se le iba a hacer largo el camino hasta diciembre, una vez visto el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Parece que Sánchez ha asumido que "cuantos más días pasen, peor llega él a unas elecciones" y por eso ha adelantado las elecciones.

El equipo de Sánchez falla siempre en sus cálculos electorales

Al margen de que todos los expertos demoscópicos advierten que la extrapolación de estos resultados a lo que pueda ocurrir a nivel nacional el 23J es un ejercicio arriesgado, "todos los cálculos electorales que viene haciendo el equipo del presidente en los dos últimos años se han demostrado equivocados, se han revelado fallidos", critica Alsina.

Todos los cálculos electorales que viene haciendo el equipo del presidente se han demostrado equivocados

En este sentido, el equipo de la Moncloa falló en las elecciones autonómicas de Madrid, en las andaluzas y en estas últimas elecciones municipales y autonómicas, por lo que conviene dudar de los cálculos actuales sobre lo que ocurrirá el 23 de julio.

El reconocimiento de una derrota

"Los estrategas electorales del Palacio de la Moncloa no brillan por su capacidad de acierto", sostiene el periodista, quien considera que en el PSOE ya dan por hecho que "no son capaces de ganar las elecciones generales" y se presentan aspirando a que, aun ganándolas el PP, no le den los votos con Vox para gobernar.

En definitiva, como aspiración, esto ya es "un reconocimiento de una derrota", teniendo en cuenta de que Sánchez, y el PSOE, lleva cinco años gobernando España.