Albares, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Para mí es la foto de un reencuentro, de diálogo y convivencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acudido a los estudios principales de Onda Cero para responder a las preguntas de Carlos Alsina sobre la actualidad internacional y nacional. Albares ha descrito el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas como "la foto de un reencuentro" y ha subrayado que prefiere esas imágenes a las de otros tiempos con gobiernos del Partido Popular que reflejaban confrontación.

Según el ministro, un 80% de los españoles están de acuerdo con esa imagen. Preguntado por la posibilidad de un nuevo encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont, ha señalado que "el tiempo dirá cómo estaba Cataluña hace unos años y cómo está ahora", insistiendo en que la inmensa mayoría de los españoles apoyan la normalización.

En este sentido, Albares ha afirmado que el papel de la política es "saber echar al olvido", citando como ejemplo el proceso de la Transición. No obstante, ha evitado pronunciarse sobre el señalamiento a una parte de la judicatura realizado por Pedro Sánchez en TVE, cuando aseguró que hay jueces "que hacen política". "El PSOE ha estado siempre donde tiene que estar, defendiendo la Constitución y a favor del diálogo y la convivencia", ha remarcado.

Conflicto entre EEUU y Venezuela

La entrevista ha comenzado abordando el incidente violento protagonizado por el ejército de Estados Unidos, que atacó una embarcación procedente de Venezuela, asesinando a once tripulantes que Donald Trump calificó de narcotraficantes. Albares ha reivindicado que deben utilizarse medios policiales y civiles, "nunca militares", y ha precisado que la única información contrastada que tiene el Gobierno español es la publicada por la administración estadounidense. Preguntado por la supuesta relación entre el Gobierno de Venezuela y el narcotráfico, denunciada por Trump, ha evitado una respuesta directa, aunque ha destacado los objetivos comunes que España comparte con América Latina y el papel de unión que debe desempeñar.

Oficialidad del catalán, euskera y gallego

En relación con la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, ha asegurado: "Sin ninguna duda, el catalán, el euskera y el gallego serán algún día lenguas oficiales de la Unión Europea; lo contrario sería una discriminación hacia España". Ha recordado que hay países como Malta con varias lenguas reconocidas y ha acusado al Partido Popular de boicotear la aprobación: "¿El gallego no es digno de hablarse en el Parlamento Europeo?", ha preguntado directamente a Alberto Núñez Feijóo. Además, ha advertido que el líder del PP influye en otros partidos conservadores europeos para frenar este reconocimiento. “Defender las lenguas de España es defender la identidad nacional”, ha sostenido.

China como una oportunidad

Sobre la otra foto de la jornada, la de Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong Un, Albares ha declarado que "Putin es una amenaza para el alma de Europa" e invitó a China a influir sobre Rusia para poner fin a la guerra de agresión. Ha hecho un llamamiento a toda la comunidad internacional para respaldar la Carta de los Derechos Humanos y ha defendido la política internacional "global" de España, que dialoga con grandes potencias y mantiene una relación indispensable con China por su peso económico, militar y medioambiental.

Ha reivindicado también la defensa de los intereses de España en las negociaciones internacionales y ha recordado la relevancia visita de Pedro Sánchez al Reino Unido. En cuanto a los contratos con la compañía Huawei, ha señalado que los mayores acuerdos con la tecnológica china han sido firmados por gobiernos autonómicos del Partido Popular. La entrevista ha concluido con una invitación al PP para alcanzar grandes Pactos de Estado, especialmente en materia de política exterior y en cuestiones como la oficialidad de las lenguas.