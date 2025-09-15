Territorio Negro: el crimen de Sonia Dzouz

Sonia Dzouz era una mujer francesa de 63 años que pasaba las vacaciones en España. Era madre soltera y tenía su residencia en Coueron (cerca de Nantes). El 15 de julio de 2024 llegó a nuestro país a través de la frontera de Canfranc en autocaravana junto con sus dos perros.

Como le gustaba la playa, su primera parada fue Tarragona Allí se registró en un camping y le envió una foto a su hermano. Sin embargo, algo le ocurrió, ya que avisó a su familia de que regresaría antes de lo previsto. El 18 de julio, tres días después de su llegada, su cuerpo fue encontrado sin vida en la caravana.

Un crimen muy violento

Presentaba un golpe fuerte en el cráneo y un cuchillo clavado en el ojo. En el lugar del crimen no había indicios de robo ni de agresión sexual, por lo que el único objetivo del autor de los hechos era acabar con su vida.

Aunque dejó restos de ADN en la escena del crimen, no estaba en las bases de datos, por lo que no correspondía a ninguna persona detenida en España. Algunos campistas relataron a la policía que la vieron acompañada de un hombre, aunque había llegado sola.

En enero, la investigación dio un giro inesperado

En enero de 2025 la investigación dio un vuelco. Tras revisar todos los datos, descubrieron que en agosto de 2020 un hombre francés denunció la desaparición de su hermano el mismo día del asesinato de Sonia. Vivía en una localidad situada a 10 kilómetros del camping y los investigadores encontraron el coche de su pareja en el camping y, después, fue localizado en Perpignan.

Tras esto, consiguieron una muestra de ADN y gracias a ella fue localizado en el lugar de los hechos el día del crimen: coincidía con la muestra previamente encontrada. Finalmente, el pasado 20 de agosto fue detenido, aunque los investigadores todavía no han encontrado ningún vínculo entre Sonia y él antes del crimen.