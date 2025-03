Territorio Negro: Canciones Criminales

Igual que literatura, siempre ha habido canciones sobre asesinatos y todo tipo de crímenes. Nuestros colaboradores insisten en que: "había vida y muerte antes de Netflix". Veamos un listado de las canciones que tratamos en el programa de hoy:

I don't like Mondays

La canción No me gustan los lunes, es del grupo que entonces lideraba Bob Geldof. La letra habla de una chica que era el orgullo de su padre, el estribillo pregunta “dime por qué” y se responde, “no me gustan los lunes”. Toda la canción se debe a una chica de 16 años, Brenda Ann Spencer, que no le gustaban los lunes. Es por ese motivo que, un lunes de 1979, la chica entró con un rifle semiautomático en su escuela de San Diego, en California. Disparó contra el director y contra otro empleado, a los que mató. Además, dejó heridos a nueve alumnos. Fue uno de los primeros crímenes de instituto en Estados Unidos.

Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Brenda solo dijo: “no me gustan los lunes”. Y eso dio pie a los Boomtown Rats a hacer esta canción que cantan un montón de funcionarios y algunos trabajadores de la radio.

Midnight Rambler

O en español: el merodeador de medianoche. Es un tema de los Rolling Stones basado en la historia y los crímenes de Albert de Salvo, un hombre que mató a 13 mujeres en la ciudad de Boston entre los años 1962 y 1964. Aquí los Stones dicen cosas tan políticamente incorrectas como “te meteré el cuchillo en la garganta, nena”. Aunque no sea de las mejores canciones de los Stones, han conseguido narrar el crimen a la perfección. Además, hay película de Richard Fleischer sobre el caso, donde Tony Curtis hace del Estrangulador de Boston.

Muerte Anunciada

No sólo existen canciones sobre crímenes anglosajonas, de hecho, el grupo de Los Tigres es un ejemplo perfecto de ello. Ellos han dedicado un par de corridos sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, el patrón, al que ellos llaman “Papá”. En esta canción se atreven a contar varias verdades sobre el narcotraficante, entre otras, que cien mil personas acudieron a su velatorio.

Qué demasiao

En España también tenemos un buen registro de canciones dedicadas a los crímenes. Uno de los autores que se han adentrado a ello es Joaquín Sabina —un artista que siempre ha tenido debilidad por los quinquis—. Esta canción podría ser una visión en exceso romántica de la vida y muerte de El Jaro, un delincuente, líder de una banda callejera que daba palos por Madrid a finales de los años setenta. El Jaro murió tiroteado cuando tenía 17 años. Eso sí, la canción no dice nada sobre que le sacaran en televisión cuando agonizaba.

Los Chichos y "El Vaquilla"

En esa misma línea hubo otras muy buenas canciones relacionadas con el cine de directores como Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma. Precisamente de éste último es una película a la que Los Chichos pusieron la banda sonora. La letra es casi un true crime cantado. El policía pregunta la profesión al detenido, y este responde que “roba lo que puede”. El Vaquilla, Juan José Moreno Cuenca, alegre bandolero que dio mucha guerra en Barcelona desde que tenía 13 años y mató a una señora con su coche cuando huía de dar un palo. Al Vaquilla le hicieron canciones tres o cuatro grupos y murió a principios de siglo, en 2003.

Hurricane

La canción cuenta la historia de Robin Huracán Carter, un boxeador del peso medio que fue acusado de matar a tres personas durante una riña en un bar de Nueva Jersey en 1966. Eran años muy duros para ser negro en Estados Unidos, y aún así Dylan tuvo el valor y el talento de escribir esta canción cuando Carter había sido condenado a cadena perpetua por los crímenes. La canción es una excelente crónica de sucesos que habla de los cuerpos en el suelo, la llamada del testigo, las luces de la policía, etc.

Con esta canción reveló todo el racismo, los prejuicios y las mentiras que pesaron para condenarlo a prisión y cambió la vida de Carter. Miles de personas se interesaron por su historia. Se anuló el juicio y la condena y Carter recuperó la libertad en 1985, casi veinte años después de ser encarcelado. Murió en 2014.

También hay una película muy buena sobre esta historia, en la que Denzel Washington hace de Huracán Carter.