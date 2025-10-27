Los terribles crímenes de la 'Mataviejas de Barcelona' que ha vuelto a asesinar en A Coruña

Manu Marlasca y Luis Rendueles nos han contado en el Territorio Negro de este lunes la estremecedora historia de Remedios Sánchez, conocida como la Mataviejas. Remedios Cumple 144 años de prisión por asesinar a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona durante el verano de 2006 y ahora ha sido acusada de asesinar a una nueva anciana en uno de sus permisos penitenciarios.

El móvil de los crímenes que cometió en Barcelona era siempre el mismo: robar a las ancianas para conseguir dinero y gastarlo en máquinas tragaperras. Su primera víctima fue Pepita, una mujer a la que convenció para dejarla entrar en casa fingiendo ser una argentina llamada 'Mari'.

A raíz de aquellos asesinatos, los Mossos d’Esquadra lanzaron una alerta a toda la población mayor de Barcelona, advirtiendo del peligro de abrir la puerta a desconocidos. Pero Remedios ya había atacado a otras mujeres, muchas de ellas golpeadas y dejadas inconscientes.

Durante la investigación, la ludopatía de Remedios fue una de las pistas clave que llevó a su detención. En su declaración, Remedios afirmó que existía otra mujer, una supuesta segunda personalidad llamada Mari que era la responsable de los asesinatos.

Falta de reinserción

Actualmente, Remedios Sánchez continúa cumpliendo condena en la prisión de Teixeiro (Curtis, A Coruña), pero ha vuelto a ser noticia. Está siendo investigada por la muerte de una anciana de 91 años en Monelos, ocurrida el pasado 3 de octubre.

El cadáver de la mujer fue hallado en su domicilio de la avenida de Monelos. En un principio, se creyó que había fallecido por causas naturales, pero diversos indicios despertaron las sospechas de la policía. Al analizar las huellas dactilares estas coincidioeron con las de la presa, Remedios había estado fuera de prisión con un permiso penitenciario en las fechas del crimen.